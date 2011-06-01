Где в Киеве купаться нельзя

На столичных пляжах “Совская балка” на Совских ставках (ул. Кадетская роща), и “Веселка”, что на Русанивском проливе (ул. Никольско-Слободская) не рекомендуется отдыхать из-за открытых водостоков.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП “Плесо”.

В перечень не рекомендуемых для купания водных объектов вошли также зоны отдыха: «Солнечная» на озере Солнечное на ул. Ревуцкого (в связи с несоответствием санитарным нормам, внутренним малопроточным водоемом карьерного типа с замедленным водообменом) и «Синеозерная» на озере Синее на пр. Правды (недостаточный водообмен).

На указанных водоемах силами районных госадминистраций и КП «Плесо» установлены предупредительные таблички о запрещении купания.

Как сообщал УНИАН, пляжный сезон в столице в этом году начнется 1 июня.

Коммунальное предприятие «Плесо» подготовило к приему посетителей 11 городских пляжей Киева и 14 зон отдыха.