В Мариуполе к борьбе с холерой задействована и милиция

В городе Мариуполе ежедневно для предотвращения заражения населения холерой в противоэпидемических мероприятий задействованы более 100 правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариуцпольского горуправления милиции.

Так, по словам исполняющего обязанности начальника отдела общественной безопасности Мариупольского ГУ Романа ГЛУЩЕНКО, для проведения информационной работы с населением с целью недопущения ловли рыбы с причалов и купания граждан в Орджоникидзевском и Приморском районах задействовано 8 сотрудников патрульной службы. Кроме этого, 18 человек личного состава осуществляет патрулирование прибрежной зоны для охраны общественного порядка.

Также в горбольнице № 4, возле инфекционного отделения, куда госпитализированы больные, обеспечено круглосуточное дежурство двух милиционеров.

Кроме того, Р. ГЛУЩЕНКО сообщил, что в Мариуполе были сформированы 4 мобильные группы, в состав которых входят сотрудники милиции, рыбоохраны, представители СЭС и ветеринарной медицины. Данные группы отрабатывают места стихийной торговли, продовольственные рынки и магазины города с целью выявления нарушений правил торговли рыбы и рыбной продукции. И только за сутки отработки было выявлено 12 нарушений, изъято более 60 кг рыбы на сумму около 2 тыс. грн.

За это время к административной ответственности сотрудниками милиции привлечены 7 граждан за торговлю с рук в неустановленном месте..

Представители рыбоохраны составили 5 протоколов за сбыт незаконно добытой продукции и нарушение порядка сбыта объектов животного мира. Также сотрудники ветеринарной милиции наказали одного предпринимателя по ст. 107 КУоАП – «Нарушение правил карантина животных и иных ветеринарно-эпидемиологических требований».

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе были госпитализированы 4 человека, заболевшие холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Прибывший в понедельник (30 мая) министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры контролируемая.

Министр сообщил, что «на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии все руководители силовых органов получили команду – поставить на пляжах таблички (о запрете купания), выставить патрули, которые будут патрулировать по всему побережью». «Все силовые органы несут персональную ответственность, каждый руководитель по своему направлению и организуют патрулирование на побережье, на базарах, в том числе и выявляют несанкционированные торговые точки», - акцентировал тогда А. АНИЩЕНКО.