В Феодосии со второго этажа выпал 4-летний ребенок

В Феодосии (АР Крым) из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпал ребенок 2007 года рождения и остался жив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел при неустановленных обстоятельствах.

Родители ребенка во время инцидента находились дома.

Мальчика доставили в хирургическое отделение Феодосийской городской детской больницы с легкими травмами. Состояние пострадавшего удовлетворительное.