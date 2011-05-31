В Феодосии со второго этажа выпал 4-летний ребенок
16:59, 31 мая 2011Новости регионов
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Родители были дома
В Феодосии (АР Крым) из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпал ребенок 2007 года рождения и остался жив.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел при неустановленных обстоятельствах.
Родители ребенка во время инцидента находились дома.
Мальчика доставили в хирургическое отделение Феодосийской городской детской больницы с легкими травмами. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
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