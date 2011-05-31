Винниччина: 9-летнего мальчика убил конь

В городе Могилев-Подольский Винницкой области в результате удара коня умер 9-летний мальчик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Винницкой области.

Несчастный случай произошел 27 мая. Мальчик 2002 года рождения, играя возле своего дома, подошел к коню, который пасся на обочине. Конь ударил парня копытом по шее, нанеся ребенку травму, несовместимую с жизнью.

Скорая медицинская помощь, прибывшая на место происшествия, зафиксировала смерть ребенка.