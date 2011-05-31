Херсон: собакам таки запретили лаять в ночное время

Городской совет Херсона обязал хозяев собак, которых содержат в квартирах многоэтажных домов, предупреждать лай своих питомцев в ночное время

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая норма содержится в новых Правилах благоустройства Херсона, принятых городским советом сегодня на сессии.

Согласно документу, владельцы собак должны «обеспечивать тишину – предупреждать лай собак в период с 22.00 до 8.00».

Указанное требование также касается владельцев других домашних животных - кошек, коз, свиней, нутрий, крупного рогатого скота и др.

За несоблюдение данных правил предусматривается административная ответственность.