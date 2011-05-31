В Крыму школьники при уборке пляжа нашли снаряд

В Сакском районе Крыма во время уборки пляжа близ с. Молочное учащиеся 9-го класса местной школы нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, школьники повели себя образцово: об опасной находке они немедленно сообщили в Сакский городской отдел милиции и организовали охрану артиллерийского снаряда до прибытия правоохранителей.

За проявленную бдительность, оперативность и четкость действий руководство Сакской милиции выразило благодарность трем ученикам Молочненской общеобразовательной школы, нашедшим снаряд.