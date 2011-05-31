Днепропетровщина: подразделения скорой объединят в единый центр экстремальной медицины

В Днепропетровской области все подразделения скорой и экстренной помощи будут объединены в единый областной центр экстремальной медицины и медицины катастроф и выведены из подчинения больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске во время презентации модели управления проектом «Модернизация здравоохранения» в Днепропетровской области заявил глава облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ. По его словам, единый центр экстремальной медицины будет финансироваться из областного бюджета.

А.ВИЛКУЛ отметил, что модернизация системы здравоохранения в регионе даст возможность открыть дополнительные пункты базирования карет скорой на 35%, а количество бригад медиков увеличится на 12%.

«Машины экстренной и быстрой медицинской помощи должны приезжать на вызов через 10 минут в городах и не больше, чем через 20 минут в сельской местности. На автомобилях будут установлены системы спутниковой навигации», - отметил А.ВИЛКУЛ.

По его словам, эффективность работы служб скорой помощи повысится, как минимум, на 30%.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области с текущего года начнется реализация пилотного проекта модернизации здравоохранения.