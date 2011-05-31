Винниччина: двухлетний мальчик выпал из окна 3 этажа

В г. Бершадь Винницкой области 2-летний ребенок случайно выпал из окна третьего этажа.

Это указано в справке, обнародованной 31 мая пресс-службой УМЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, мальчик, находясь без присмотра родителей, 29 мая выпал из окна третьего этажа.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы и коленных суставов.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы. Состояние стабильное.