В Полтаве аттестат средней школы получил 43-летний мужчина
12:29, 31 мая 2011Новости регионов
0
В исправительной колонии
В Полтаве аттестат об окончании средней школы получил 43-летний мужчина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в исправительной колонии № 64.
По их данным, мужчина окончил вечернюю школу, которая работает при колонии. Всего в колонии двенадцатый класс в этом году закончили 24 заключенных.
«Заключенные охотно занимаются, не пропускают занятий. Учителям за такую роботу доплачивают 20% к зарплате. Школа полностью обеспечена учебниками. Сегодня в колонии учатся в школе почти 200 заключенных», - сказали в колонии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter