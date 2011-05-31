На медикаменты против холеры дополнительно выделят 300 тыс грн

Мэрия Мариуполя дополнительно выделяет 300 тыс. грн. на приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств для лечения и предотвращения распространения заболевания холерой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мариупольский городской голова Юрий ХОТЛУБЕЙ сообщил вчера вечером после посещения вместе с министром здравоохранения Александром АНИЩЕНКО в инфекционном отделении городской больницы №4 четырех заболевших горожан.

«У нас есть кредит по аптечной сети на 300 тыс. грн. – это то, что нам дают безо всяких оплат в том количестве, сколько мы попросим», - сказал мэр.

При этом он добавил: «Один препарат (для лечения холеры) стоит где-то 420 грн… У нас достаточно средств, чтобы обеспечить лечение – и тех четверых больных, которые сейчас находятся в стационаре, и достаточно будет для того, если мы развернем больничную сеть. Здесь в этой больнице 50 мест, в целом по городу – 200. То есть, мы готовы к любой ситуации».

Ю.ХОТЛУБЕЙ выразил убеждение, что город справиться со вспышкой холеры, которая последний раз его настигала в 1999 году.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе были госпитализированы четыре человека, заболевшие холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Прибывший 30 мая министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры контролируемая.

Министр заверил, что городскими властями Мариуполя, областной госадминистрацией, городской и областной СЭС «приняты довольно исчерпывающий комплекс мер, чтобы предотвратить распространение этой инфекции».

Говоря о состоянии четверых больных, А.АНИЩЕНКО сообщил, что «у всех наблюдается стабильная положительная динамика».