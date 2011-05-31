В Оболонском районе Киева открыли детскую поликлинику

В Оболонском районе Киева после шестилетней реконструкции и модернизации открыли детскую поликлинику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, торжественное открытие медицинского заведения состоялось при участии премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО, председателя КГГА Александра ПОПОВА, председателя Оболонской райгосадминистрации Василия АНТОНОВА, медицинского персонала и жителей района.

«Продолжая праздновать День нашего родного Киева, мы подготовили очередной подарок киевлянам. Сегодня мы открываем еще один социальный объект – модернизированную детскую поликлинику и амбулаторию семейной медицины на Оболони. Отныне это заведение заработает на полную силу и сможет обслуживать почти 14 тысяч детей и подростков, проживающих в районе», – подчеркнул А.ПОПОВ на церемонии открытия.

Он поблагодарил премьер-министра и правительство за весомую поддержку в реализации социально-важных проектов столичной власти.

В ходе реконструкции поликлиники перепланированы 1-й, 2-й и 3-й этажи здания и подвал. Технический этаж здания перестроен в четвертый, а чердак - в мансардное помещение. Кроме того, обустроена входная группа, проведена замена внутренних сетей инженерного обеспечения, установлены два новых лифта. Также обновлен фасад поликлиники.

Детская поликлиника №1 будет обслуживать около 14 тысяч детей, в том числе 2,5 тыс. подросткового возраста.

Кроме того, сегодня открыли уже 9-ю в Киеве амбулаторию семейной медицины, которая также разместилась в помещении обновленной поликлиники. Амбулатория, где будут работать 9 врачей и 9 медицинских сестер общей практики, будет обслуживать 14 тыс. 800 жителей.

*** Детская поликлиника №1 Оболонского района - одна из четырех детских поликлиник, которые входят в состав Центральной районной детской поликлиники Оболонского района. Детская поликлиника введена в строй в 1974 году. Ее общая площадь 2 тыс. 681 кв. метров, плановая мощность 280 посещений за смену. Капитальный ремонт здания проводился в 1989 году.