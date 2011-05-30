В Мариуполе срочно создан противохолерный госпиталь

Медики срочно создали противохолерный госпиталь при инфекционной больнице Мариуполя, сообщили в Минздраве.

После трех случаев заболевания холерой в Мариуполе санэпидемстанция начала тотальные проверки и профилактические мероприятия в этом городе у Азовского моря.

«В Мариуполе введен запрет на купание на пляжах, а также на ловлю рыбы и продажу ее на рынках», - о таких мерах отчитался глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергей Рыженко. Он подчернул, что запрет на купание касается детей.

Санэпидемстанция уже поручила местным органам власти обеспечить жителей качественной водой.

Кроме троих заболевших выявлены пять человек, контактировавших с ними. Всех их госпитализировали.

Врачи рекомендуют горожанам как можно чаще мыть руки, а также не покупать готовые продукты на рынках, в том числе сырую, вяленую, копченую рыбу, морепродукты.

Напомним, что двое заболевших употребляли зараженную вибрионом холеры рыбу, а еще один человек наглотался загрязненной морской воды.



