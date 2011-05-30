Черниговщина: изъяты наркотики, полученные по почте

В Черниговской области сотрудники СБУ совместно с работниками таможни изъяли контрабандную партию психотропных веществ, которая поступила из-за границы в международном почтовом отправлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Черниговской области.

Наркотик 33-летний местный житель заказал через сеть Интернет с целью последующего его распространения на территории Украины. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" во время получения им почтового отправления.

Во время осмотра посылки был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, которое содержит в своем составе химическое соединение АМ-2201, являющееся по своим свойствам аналогом JVH-018. Этот препарат согласно "Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен на территории Украины. По данным медиков, подобные препараты могут вызывать нарушение функционирования жизненно важных органов человека, а также глубокие психические расстройства.

Следователи УСБУ в Черниговской области возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Следствие по делу продолжается.