Начала работу Европейская конференция по правам инвалидов

Обсуждению хода "имплементации положений Плана действий Совета Европы по содействию правам и полному участию людей с ограниченными возможностями в обществе до 2015 года" посвящена 2-дневная Европейская конференция, начавшая сегодня работу в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит при поддержке Совета Европы и объединения "Национальная ассамблея инвалидов Украины".

Как отметил первый заместитель министра социальной политики Украины Василий НАДРАГА, “нынешнее событие дает возможность Украине впервые отчитаться об усилиях по продвижению на национальном уровне Плана действий Совета Европы в рамках председательства в ее руководящем органе”. На протяжении пяти лет немало сделано для людей с ограниченными возможностями, в том числе “подготовлена и ратифицирована в 2009 году Украиной Конвенция ООН о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней”.

В то же время, по убеждению В.НАДРАГИ, сейчас должна быть заложена основа для определения целей на последующие пять лет по реализации Плана действий Совета Европы на национальном уровне. Стратегические цели - реализация программ экономических реформ Президента Украины „Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”, а также государственной программы „Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов и развитию системы реабилитации инвалидов в Украине”, над подготовкой которой работают все центральные органы исполнительной власти, сказал он.

Во время работы Европейской конференции состоится обмен передовой европейской практикой по реализации заданий по улучшению качества жизни людей с инвалидностью, их максимальной интеграции во все сферы жизнедеятельности и привлечению к активному участию в общественной жизни.

Участники форума планируют выработать практические рекомендации, в том числе для центральных органов исполнительной власти, относительно внедрения лучшего международного опыта на национальном уровне.