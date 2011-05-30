Кировоградщина: у мужчины изъято 400 кг маковой соломки

В Кировоградской области работники милиции изъяли у 46-летнего жителя Маловыскивского района почти 400 кг маковой соломки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Кировоградской области.

Сначала в ходе проведения оперативной закупки мужчина сбыл более 180 граммов маковой соломки, еще почти 500 граммов были изъяты из автомобиля подозреваемого во время задержания.

Во время обыска в принадлежащем ему гаражеправоохранители обнаружили пластиковую бочку, заполненную маковой соломкой, общим весом около 60 кг, сырье хозяин хранил с целью последующего сбыта.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили место, где подозреваемый прятал еще несколько сотен килограммов вещества. На территории бывшего животноводческого комплекса вблизи Малой Виски в сливной яме милиция обнаружила тайник с измельченной маковой соломкой – почти 300 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение, сбыт наркотических средств), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.