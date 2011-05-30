Днепропетровщина: ужесточен контроль над качеством воды

В Днепропетровской области ужесточен санэпидемконтроль над качеством воды в водоемах в связи с заболеванием холерой в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, сегодня председатель ОГА Александр ВИЛКУЛ подписал соответствующее распоряжение.

В документе, в частности, отмечается, что в Днепропетровской области приняты меры по ужесточению санэпиднадзора за объектами повышенного риска, в том числе детскими оздоровительными лагерями, объектами общественного питания и водообеспечения и водоемами.

Также введен постоянный мониторинг состояния 17 крупнейших пляжей региона и качеством воды в питьевых фонтанах.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 4.

Как проинформировали в МЧС, по предварительным данным, 2 человека заболели после употребления в пищу морской рыбы, 1 человек - в результате попадания морской воды в органы пищеварения.