Луганщина: автомобиль врезался в дерево, погибли 3 людей
13:21, 30 мая 2011Новости регионов
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Проводится расследование
В Луганской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня в 02.45 вблизи с. Великоцк Миловского района на автотрассе Луганск – Милово.
Водитель легкового автомобиля „Daewo-Nexia” не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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