Луганщина: автомобиль врезался в дерево, погибли 3 людей

В Луганской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня в 02.45 вблизи с. Великоцк Миловского района на автотрассе Луганск – Милово.

Водитель легкового автомобиля „Daewo-Nexia” не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.