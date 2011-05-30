В Чернигове прошел фестиваль росписи беременных

В Чернигове впервые прошел фестиваль художественной росписи беременных женщин "Арт-животик".

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов, участниками фестиваля стали почти 30 будущих мам, а еще 50 детей, которым художники безопасными растительными красками разрисовывали лицо и руки. Наименьшему участнику проекта не исполнилось и года, а самой молодой будущей маме – 19 лет. Рисунки выполняли 20 молодых художников.

По словам руководителя агентства стратегических коммуникаций "Прайм медиа" Татьяны БОЙКО, организаторы волновались за новый проект, поскольку жители Чернигова достаточно консервативны и обычно настороженно относятся ко всему новому, однако праздник стал массовым.

"Беременность – лучший период в жизни каждой женщины. Будущая мама излучает столько положительной энергии и тепла, что глядя на нее, невозможно не улыбнуться. А если тебя окружают несколько десятков будущих мам, то атмосфера праздника становится просто сказочной", - сказала Т.БОЙКО.

Участники фестиваля "Арт-животик" получили подарки, а также фотосессии в оригинальных образах.

Организаторами праздника, который прошел в Центральном городском парке культуры и отдыха, выступили Центр осознанного отцовства "Азбука для родителей" и агентство стратегических коммуникаций "Прайм медиа", которые также проводят в Чернигове Парад колясок. В этом году Парад колясок для родителей и их малышей запланирован на 12 августа.