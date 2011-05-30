Узнав об ошибочном диагнозе дочери, семья отдала собранные деньги

Черниговская семья Екатерины и Романа РЕБЕНОК, которые собирали деньги на лечении дочери Софийки, узнав об ошибочном диагнозе ребенка, передали все собранные средства одинокой матери из столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила Е.РЕБЕНОК.

Она отметила, что в два месяца ее дочери врачи поставили диагноз “полная глухота”, и единственно возможным путем к полноценной жизни назвали операцию по вживлению имплантанта. Стоимость имплантанта составляла 30 тысяч евро. Семья открыла благотворительный счет и обратилась за помощью к людям через средства массовой информации.

"Сейчас Софийке год и четыре месяца, неделю назад врачи поставили ей норму слуха", - сказала Е.РЕБЕНОК.

За год семья собрала на операцию 48 тыс. грн., но все деньги решила отдать другому ребенку, который нуждается в помощи.

Семью в критическом состоянии нашли столичные журналисты, которые год назад снимали сюжет о Софийке РЕБЕНОК. Яна ПОЛОВКО живет в одном из киевских общежитий (имеет только койко-место) и самостоятельно воспитывает девочку Людмилу 2,5 лет, которая больна детским церебральным параличом. Полученные деньги Я.ПОЛОВКО планирует потратить на оздоровление ребенка, проведение дополнительных курсов реабилитации.

Е.РЕБЕНОК выразила благодарность всем журналистам и средствам массовой информации, в том числе УНИАН, которые рассказывали о ее истории, а также всем неравнодушным людям из разных уголков страны, которые перевели ей деньги на лечение ребенка. Со многими из них Е.РЕБЕНОК сейчас общается по телефону.

"Я очень счастливый человек, и ничего больше не нужно, когда здоров твой ребенок", - сказала женщина.

Кроме того, она отметила, что не будет обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности врачей, которые поставили ошибочный диагноз.