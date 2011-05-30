В Краматорске Донецкой области 33-летняя женщина убила свою 2-летнюю дочку за то, что та мешала ей спать.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, женщина сначала пыталась успокоить дочку словами, а когда не вышло – начала душить ее подушкой, а затем схватила кухонный нож и ударила им ребенка в горло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности будет решен по результатам судебно-психиатрической экспертизы.мать убила свою 2-летнюю дочку за то, что та мешала ей спать