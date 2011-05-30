Мать убила свою 2-летнюю дочку за то, что та мешала ей спать
10:38, 30 мая 2011Новости регионов
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Пыталась успокоить словами...
В Краматорске Донецкой области 33-летняя женщина убила свою 2-летнюю дочку за то, что та мешала ей спать.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
По данным правоохранителей, женщина сначала пыталась успокоить дочку словами, а когда не вышло – начала душить ее подушкой, а затем схватила кухонный нож и ударила им ребенка в горло.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности будет решен по результатам судебно-психиатрической экспертизы.мать убила свою 2-летнюю дочку за то, что та мешала ей спать
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