Донетчина: пострадавших от укусов клещей все больше

В городе Мариуполе Донецкой области и прилегающих окрестностях нынешней весной с приходом тепла на Азовское побережье уже зарегистрировано 47 пострадавших от укусов клещей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности главного санитарного врача города Мариуполя Людмила ТОЛМАЧ.

По ее словам, на сегодняшний день от укусов насекомых пострадали 30 жителей Мариуполя и еще 17 человек, проживающих в прилегающих к городу Новоазовском, Первомайском и Володарском районах.

Л.ТОЛМАЧ отметила, что на территории Донецкой области, в том числе и в Мариуполе обитает 4 вида иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих инфекционных заболеваний.

Врач перечислила, что к этим заболеваниям относятся: болезнь Лайма, туляремия, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит, Ку-лихорадка, вирусный менингоэнцефалит и т.д.

«Заболевания клещевым энцефалитом не регистрируются, но наличие переносчика (клеща) не исключает этой опасности» - уточнила врач.

И еще раз предупредила, что в природных условиях клещи чаще всего обитают на пастбищах, лесных и окололесных участках, в полезащитных лесополосах, зарослях кустарника, около рек, в местах отдыха животных. Распространению клещей способствуют бродячие животные и грызуны.

Как сообщал УНИАН, в прошлом 2010 году в Мариуполе было зарегистрировано 125 случаев укуса клещами, но только один из них подтвердил наличие бактерий рода Barrelia – болезнь Лайма.