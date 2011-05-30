Одещина: нефтью загрязнен километр пляжа

Вчера в Ильичевске Одесской области на центральном пляже на участке длиной 1 км было выявлено загрязнение побережья Черного моря пятнами нефтепродуктов, которые выбрасываются на берег волнами.

В течение дня на побережье личным составом МЧС, МВД, Пограничной службы и работниками коммунального хозяйства было собрано 9 тонн смеси нефтепродуктов с песком и водорослями, сообщает пресс-служба МЧС.

Работы будут продолжены сегодня.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.