Житомирщина: в карьере утонули двое родных братьев
09:16, 30 мая 2011Новости регионов
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С начала года - 26 случаев
В селе Турчинка Володар-Волынского района Житомирской области в карьере с водой утонули двое родных братьев 1989 и 1991 годов рождения.
Об этом сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью Управления МЧС в Житомирской области Иванна РИКУН.
В целом с начала года в Житомирской области утонули 26 человек, в том числе двое детей.
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