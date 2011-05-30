Житомирщина: в карьере утонули двое родных братьев

В селе Турчинка Володар-Волынского района Житомирской области в карьере с водой утонули двое родных братьев 1989 и 1991 годов рождения.

Об этом сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью Управления МЧС в Житомирской области Иванна РИКУН.

В целом с начала года в Житомирской области утонули 26 человек, в том числе двое детей.