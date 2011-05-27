На Крещатике состоится акция «Пробег под каштанами»

В воскресенье, 29 мая, празднование Дня столицы традиционно начнется в 10.00 со спортивно-благотворительной акции «Пробег под каштанами» на Крещатике, которая состоится при содействии Киевской городской государственной администрации, Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта и благотворительной организации «Благотворительный фонд «Пробег под каштанами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, международный традиционный легкоатлетический благотворительный «Пробег под каштанами» проходит 19-й год подряд и собирает более пятнадцати тысяч участников, среди которых спортсмены-профессионалы, выдающиеся спортсмены, воспитанники спортивных школ города, физкультурно-спортивная общественность, студенты, журналисты, школьники, инвалиды, бизнесмены, деятели культуры, представители посольств.

Все средства, собранные от пробега, традиционно направляют на приобретение медикаментов и оборудования для Центра кардиологии и кардиохирургии для операции маленьких детей с пороком сердца.

Регистрация участников пробега начнется в 8.30 на Майдане Незалежности. Участники акции пробегут по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Крещатик – ул. Красноармейская – ул. Льва Толстого – ул. Красноармейская (разворот за ул. Димитрова и в обратном направлении).

Кроме того, 29 мая в 12.00 начнется Киевский роллер-марафон. В соревнованиях примут участие все желающие, не зависимо от возраста. Ориентировочное количество участников – 150 человек. Стартовать участники будут на Майдане Незалежности, далее до Бессарабской площади (разворот) и финишируют на Майдане Незалежности.