«Праздник» последнего звонка: в Киеве - массовая драка школьников

Сегодня в Дарницком районе Киева в день последнего звонка произошла массовая драка с участием около 20 школьников.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, около 14.30 по линии «102» поступило сообщение, что во дворе дома №44 на ул. Российской дерутся подростки.

По указанному адресу сразу выехал наряд Государственной службы охраны МВД.

Увидев работников милиции, школьники стали убегать, но при этом не прекращали драку между собой.

В какой-то момент, по невыясненным пока причинам, один из юношей упал на капот патрульной машины, повредив при этом головой лобовое стекло.

Для него была вызвана скорая медицинская помощь, врачи которой констатировали закрытую черепно-мозговую травму и царапины грудной клетки.

Предварительная проверка установила, что двое юношей и две девушки (1995 года рождения) пили пиво во дворе указанного дома, а когда оно закончилось, решили купить еще в магазине, который расположен рядом. У входа в торговое заведение стояла компания в составе приблизительного 15 ребят, которые стали приставать к девушкам. Их кавалеры решили заступиться, из-за чего и началась драка.

Сейчас на месте происшествия работают следственные группы, устанавливаются причины и обстоятельства драки. Несколько человек, которые принимали участие в драке, установлены.

«Окончательная квалификация этого происшествия будет представлена после завершения проверки», - сказали в главке милиции.