Феодосия на три дня останется без воды

Феодосия с 31 мая по 2 июня останется без воды из-за работ на водоводе. Водоканал просит жителей региона сделать запас на трое суток.

Об этом говорится в сообщении водоканала.

В частности, планируются работы по врезке Судакского водовода Д=1020 мм, водовода в селе Насыпное, Субашского водовода, очистка резервуаров питьевой воды, замена задвижек на водопроводных очистных сооружениях и разводящих сетях города.

«Будет производиться остановка системы водоснабжения с 00 часов 31 мая до 24 часов 2 июня», - сказано в обращении водоканала.

Администрация предприятия приносит феодосийцам извинения за причиненные неудобства.

***В Большой Феодосии живут 106,6 тысяч человек, из них - почти 70,5 тысяч - в самом городе.