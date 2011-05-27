В Симферополе запретили продажу алкоголя и сигарет

Симферопольский городской совет принял решение о запрете продажи пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков и табачных изделий на период проведения в школах последнего звонка и выпускных вечеров – 27-28 мая 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, 26 мая в супермаркетах крымской столицы появились объявления об ограничении продажи спиртных напитков и табачных изделий 27 и 28 мая.

Как говорится в объявлениях, продажа указанных товаров запрещена решением исполнительного комитета Симферопольского городского совета от 18 мая 2011 г. в связи с проведением в школах города праздников: 27 мая - "Последний звонок" и 28 мая - "Выпускной вечер", а также "в целях поддержания должного общественного порядка, обеспечения безопасности горожан".