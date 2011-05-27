Сумщина: выпускников школ втрое меньше, чем в прошлом году

В городе Сумы в этом году насчитывается втрое меньше выпускников по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской управления образования Сумского городского совета, в этом году сумские школы окончат втрое меньше выпускников, чем в прошлом, так как в восьми городских школах (№№ 1, 5, 8, 11, 13, 19, 21, 26) 11-е классы отсутствуют. Из 876 сумских 11-классников 25 претендуют на получение золотой и серебряной медалей. В прошлом году из 2,5 тыс. медали получили 38 выпускников.

Сегодня, 27 мая в школах Сум прозвенят последние звонки, а 28-29 мая пройдут выпускные вечера.

По словам начальника городского управления образования Антонины ДАНИЛЬЧЕНКО, в дни выпускных вечеров милиция и другие экстренные службы Сум будут работать в усиленном режиме.