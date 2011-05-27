Херсонщина: объемы опасных отходов увеличились в 2,6 раза

В Херсонской области в 2010 году объемы накопления опасных отходов по сравнению с данными за 2009 год увеличились в 2,6 раза – до 86,1 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в общем объеме образованных отходы I-III классов опасности составляют 19,6% от общего количества.

Всего на предприятиях области, которые имеют разрешения на размещение отходов, в течение 2010 года образовалось 439,1 тыс. тонн отходов.

При этом, основная часть отходов - 85% - составляют отходы животноводства и растениеводства, 5,4% - бытовые отходы и 3,7% – металлолом.

Часть отходов, которые были утилизированные и переработаны составила, 17,6%, сожжено было 6% и размещено на хранение в специально отведенных местах и на территории предприятий 54% отходов.

На конец 2010 года в области насчитывалось 105 мест и объектов удаления отходов.

Количество установок для сжигания отходов составляет 16 единиц (общей мощностью 42,16 тыс. т/ год), в том числе с целью получения энергии – 11 (41,7 тыс. т/ год).