В Чернигове открылась выставка в поддержку Японии

В Национальном историко-архитектурном заповеднике "Чернигов древний" открылась выставка, посвященная традициям японской культуры.

Как сообщил УНИАН ученый секретарь заповедника Сергея ЧЕРНЯКОВ, в экспозиции представлены произведения самых известных современных японских художников, лидеров японской каллиграфической школы и традиционная японская кукла.

"Черниговцы имеют возможность ознакомиться с традиционной японской культурой. А в целом выставка организована в поддержку (в первую очередь, моральную) пострадавшей от землетрясения страны", - пояснил С.ЧЕРНЯКОВ.

В открытии выставки приняли участие представители Украинско-Японского центра, которые провели мастер-классы по созданию оригами и каллиграфии.

Выставку организовали Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернігів стародавній", Национальный художественный музей и Украинско-Японский центр.