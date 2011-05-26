В Киеве спасатели ликвидировали разлив хлора

Сегодня в 11.06 в оперативно-диспетчерскую службу столичного управления МЧС поступило сообщение о выявлении хлора на обочине дороги по улицы Крейсера "Аврора", 5 в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, к месту происшествия вместе с пожарными расчетами было направлено отделение радиохимической разведки специализированного аварийно-спасательного отряда.

После проведения соответствующих анализов воздуха и почвы было установлено, что на обочине дороги разлит хлор на площади 8 квадрантных метров, от чего образовалось газовоздушное облако.

Подразделениями МЧС воздушное облако локализовано и осаждено струями воды. Хлор нейтрализован содой.

В 13.03 работы по очистке территории были завершены.