В Кременчуге взорвался магазин пиротехники

В Кременчуге Полтавской области взорвался магазин пиротехники.

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел сегодня около 12.30 в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании магазина. Одна из его стен разрушена полностью, завалены бетонные перекрытия.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели, которые извлекают людей из-под обломков. В частности, уже достали 32-летнюю женщину, которую привалило бетонной стеной. Она находится в сознании, врачи предполагают у нее ряд переломов.

Пиротехника, находящаяся в магазине, продолжает взрываться. На месте происшествия работают специалисты МЧС, врачи скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.