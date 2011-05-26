Крым: в электропоезде мужчина облил пассажиров кислотой

В Крыму в пригородном электропоезде сообщением «Симферополь-Севастополь» мужчина облил кислотой трех пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник начальника линейного отдела милиции на станции «Симферополь» по взаимодействию с общественностью и СМИ Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге Наталия ПЕРЕСАДА.

По ее информации, инцидент произошел 25 мая в последнем вагоне электропоезда на станции «Бахчисарай». В результате происшествия пострадали три человека, при этом одна из пострадавших в тяжелом состоянии находится в палате интенсивной терапии ожогового отделения 6-й городской больницы Симферополя.

Правоохранители установили личность мужчины, плеснувшего в людей кислотой. Им оказался крымчанин 1955 года рождения, известна также его фамилия, но разыскать его пока не удалось. По словам Н.ПЕРЕСАДЫ, мужчина таким образом хотел отомстить своей бывшей сожительнице. С этой целью он облил женщину кислотой, но при этом пострадали еще два человека, которые были также госпитализированы.

В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. Проводится проверка, выясняются обстоятельства дела.