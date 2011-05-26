В больницах Днепропетровска уже находится 9 человек

В больницах Днепропетровска находятся 9 пострадавших из автобуса, который вчера перевернулся в Солонянском районе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Леонид ГИНКОТА, 5 взрослых пассажиров автобуса проходят лечение в областной клинической больнице им. Мечникова, 4 школьника - в областной детской больнице.

По его словам, все госпитализированные получили травмы и ушибы, в основном средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Л.ГИНКОТА уточнил, что состояние трех госпитализированных детей удовлетворительное.

Всего после ДТП медики обследовали 17 детей, ехавших в автобусе.

Как сообщал УНИАН, 25 мая около 18.00 возле села Братское Солонянского района Днепропетровской области перевернулся автобус с детьми и их родителями. В салоне находилось более 30 человек.

По информации Управления ГАИ в Днепропетровской области, в результате аварии пострадали 11 пассажиров.