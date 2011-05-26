В Херсоне из больницы эвакуировали 269 пациентов

В Херсоне из-за сообщения о минировании из больницы имени Лучанского эвакуировали 269 пациентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, сообщение о минировании главврач больницы получил по телефону вчера в 18.40.

Согласно сообщению, сразу же по тревоге в больницу прибыли сотрудники подразделений спецназа, а больных пришлось эвакуировать.

На лечении в клинике в это время находились 269 пациентов. Большую часть из них отправили домой, а 69 человек, которые находились в тяжелом состоянии, машинами «скорой помощи» перевезли в другие медучреждения города.

В ходе обследования больницы взрывчатка обнаружена не была. В 20.05 клиника возобновила свою работу.

Также сообщается, что в ходе розыскных мероприятий правоохранительными органами задержан 40-летний посетитель больницы, который навещал свою жену, находящуюся на стационарном лечении. Задержанный сознался, что именно он сообщил о минировании, однако причину поступка не назвал. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу. В отношении него также возбуждено дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчину могут лишить свободы на срок до 7 лет.