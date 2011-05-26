Винница: предприниматель нанял детей сортировать мусор

В Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который нанял несовершеннолетних для сортировки мусора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, дело возбуждено прокуратурой Старогородского района г. Винницы по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде совершенное в отношении несовершеннолетнего). За такое деяние предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев.

Установлено, что предприниматель распространил информацию о работе несуществующей фирмы и использовал наемный труд несовершеннолетних (трех подростков от 15 до 17 лет). Дети на складе в крайне тяжелых условиях, не обеспеченные средствами защиты, сортировали мусор, выбирая пустые бутылки, битое стекло, металл, полиэтилен.

За месяц работы предприниматель заплатил несовершеннолетним от 10 до 70 грн.

Трудовые отношения не были законодательно оформлены, и разрешительных документов на указанный вид деятельности предприниматель не имел.