В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погодных условий и призвало жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«25-26 мая ожидаются сильные ливни и грозы, шквальный ветер 15 - 20 метров в секунду», - сказано в пресс-релизе.

Спасатели рекомендуют во время грозы по возможности не пользоваться телефонной связью и электроприборами. МЧС просит также не находиться в непогоду возле отдельно стоящих деревьев и металлических конструкций. Кроме того, следует избегать открытой местности и возвышенностей.

Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму на 20-22 мая.