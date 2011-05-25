Харьковщина: с начала года в водоемах утонули 17 человек

С начала года в водоемах Харьковской области утонули 17 человек, в том числе 2 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА в эфире областного радио.

По его словам, это достаточно тревожная статистика, и власть анализирует ситуацию, чтобы минимизировать риски.

«Мы имеем очень печальную статистику относительно случаев гибели людей на водных объектах. За 2010 год в Харьковской области утонули 124 человека, с начала 2011 года утонули уже 17 человек, в том числе 2 детей. Нужно минимизировать риски, чтобы в будущем ничего подобного не происходило», - сказал И.ШУРМА.

Он отметил, что причиной гибели людей на воде, как правило, является совпадение целого ряда неблагоприятных факторов - жара, личная самоуверенность, употребление спиртного, купание в необорудованных местах, безразличие родителей, и решающим является человеческий фактор.

«Ни один финансовый ресурс и управленческие методы не дадут нам ничего позитивного, если мы не поймем, что наибольшая проблема – это человеческий фактор. Все зависит от каждого человека. Если человек пренебрегает правилами поведения на воде и собственной безопасностью, то это часто завершается очень печально», - отметил И.ШУРМА.

Заместитель губернатора сообщил, что на заседании областного совета по вопросам безопасной жизнедеятельности населения были разработаны мероприятия, направленные на повышение безопасности людей на водоемах региона.

Справка УНИАН. На территории Харьковской области 867 рек, из них - 1 большая, 373 средних и малых, 57 водохранилищ, 2 тыс. 538 прудов и 583 озера разной величины.