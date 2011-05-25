В Харьковской области загорелся автобус, в котором было 25 человек

Сегодня утром на трассе Харьков – Вовчанск рядом с поселком Михайловна во время движения загорелся маршрутный автобус «Харьков – Вовчанск», в котором находились 25 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.

Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно через двери. Пожар был ликвидирован силами автомобилей пожарной помощи из Харькова и автоцистерны из Старого Салтова.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.