Никополь: злоумышленник во время драки убил мужчину

В Никополе сотрудники милиции задержали 33-летнего местного жителя, который сегодня ночью во время драки на ул. Довголевской ножом убил 20-летнего юношу, еще двух его ровесников ранил.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, 20-летнему электрику Никопольского ферросплавного завода было нанесено проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в городскую больницу. Третий пострадавший с места драки скрылся. В настоящее время его личность установлена. В ходе драки он получил легкие телесные повреждения и госпитализации не требует

Задержанный злоумышленник был судим за разбойное нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Следственным отделом Никопольского горотдела милиции по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное убийство из хулиганских побуждений». Ведется следствие.