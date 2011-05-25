Донетчина: фельдшер продавал наркотики заключенным

В Донецкой области осужден фельдшер медицинской части Макеевской исправительной колонии, который продавал наркотики заключенным.

Об этом сообщили УНИАН в прокуратуре Донецкой области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Донецкой области Феликса КАШАРСКОГО.

По его словам, досудебным следствием установлено, что 40-летний работник колонии был посредником между наркоторговцами и осужденными. Скупая мелкие партии каннабиса и опия ацетилированного, он перепродавал их заключенным по 100-300 грн. за дозу. «Наркодилер был задержан с поличным в тот же день, когда пронес на работу очередную партию наркотиков своим «клиентам», - сказал Ф. КАШАРСКИЙ.

Он отметил, что в отношении подозреваемого прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 307 - «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевоз или сбыт наркотических средств», и 364 - «Злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции приговорил бывшего работника колонии к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества и лишения права занимать должности, связанные с исполнением служебных обязанностей в правоохранительных органах на срок два года.

«Защитник подсудимого подал апелляцию, однако Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе», - заключил Ф. КАШАРСКИЙ.