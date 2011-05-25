Винниччина: подростки спасли тонущего 9-летнего мальчика

В г. Казатин Винницкой области двое 11-летних школьников спасли 9-летнего мальчика, который тонул в местном пруду.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы УМЧС Украины в Винницкой области Александр КУТОВЫЙ.

По его словам, 24 мая около 14 часов в г. Казатин ученик третьего класса местной интернат-гимназии находился на местном пруду «Водокачка» без присмотра взрослых. 9-летний мальчик решил самостоятельно научиться плавать, однако, зайдя на глубину, стал тонуть.

Крики школьника о помощи услышали 11-летние ребята, которые возвращались из школы. Они мигом ринулись в воду, и вытащили утопающего на берег. Третьеклассник уже успел наглотаться воды, поэтому маленькие спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Сейчас спасенный мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает. А двух учеников СОШ №2 г. Казатина, которые спасли утопающего, УМЧС Украины в Винницкой области будет номинировать в лауреаты Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».