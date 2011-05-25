В Тернополе 43-летний мужчина упал с дерева и умер

В Тернополе в результате падения с дерева погиб 43-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, трагический случай произошел на ул. Юности. Мужчина во время обрезания деревьев упал и получил смертельные травмы, врачи, приехавшие на место происшествия, уже не могли спасти ему жизнь.