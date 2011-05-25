Днепропетровщина: арестованы 2 врача

В Днепропетровской области 20 мая решением суда арестованы руководитель специальной врачебной комиссии и лечащий врач медзаведения при одном из следственных изоляторов в области, которые способствовали в освобождении от наказания виновного в убийстве мужчины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В 2007 г. 24-летний гражданин Г. за убийство был приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако в апреле 2010 г. в суд поступили материалы о тяжелой болезни осужденного (цирроз печени), на основании которых суд освободил его от последующего отбывания наказания – 12 лет лишения свободы.

В дальнейшем оказалось, что акт о состоянии здоровья осужденного был фальсифицирован. Его подделали служебные лица многопрофильной больницы при СИЗО (в том числе врач, который лечил осужденного, и председатель специальной врачебной комиссии), в результате чего убийца оказался на свободе. Теперь он объявлен в розыск. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело по факту служебной подделки.

Следствие по уголовному делу продолжается. Врачам грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.