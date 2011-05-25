Из аптек может исчезнуть ряд лекарств

Киевская региональная таможня с начала прошлой недели отказывается оформлять часть лекарственных препаратов западных производителей. Об этом сообщила ассоциация "Фарм Украина", пишет "Коммерсант-Украина".

"Таможня начала требовать нотариально заверенную копию регистрационного свидетельства на лекарственные препараты. Раньше подобные случаи были, но единичные", - рассказал исполнительный директор ассоциации Денис Шевченко. Сейчас проблемы возникли как минимум у восьми компаний - дистрибуторов и представительств международных компаний. "За прошлую неделю из 50 поставок 7 нам отказались оформлять", - отметил представитель одного из крупных импортеров.

Таможенники ссылаются на несоответствие данных в электронной межведомственной базе Гостаможни и Минздрава (последняя вносит в нее изменения) и предоставляемых импортерами, говорят в ассоциации. По словам Шевченко, груз могут задержать, даже если в базе отсутствует информация о наличии в упаковке "мерной ложки": "По мнению таможни, это несоответствие, которое не дает права импортеру на освобождение от уплаты НДС и таможенное оформление".

Компании считают, что подобные шаги таможни не соответствуют совместному приказу Министерства здравоохранения и таможни №224/387. В документе говорится, что электронная база данных используется как справочная, и предоставление копий свидетельств не является обязательным.

В свою очередь в Гостаможне пояснили, что в случае несоответствия данных в базе и предоставляемых документах инспектор имеет право не пропустить товар. По словам директора департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможни Сергея Семки, претензии возникли по двум препаратам - "Кирин" и "Альмагель". "Мы просим поменять данные в реестре либо предоставить оригинал свидетельства или его заверенную копию, либо подтверждение о госрегистрации. Любой из этих вариантов является также подтверждением льгот на уплату НДС", - отметил Семка.

Проблема в том, что Минздрав не вносит оперативно изменения в реестр - это его техническая недоработка, считают в Гостаможне и участники рынка. Но в Минздраве заявляют, что впервые слышат о проблеме с оформлением лекарств. "К нам не было обращений по этому поводу. Мы постараемся на этой неделе решить этот вопрос с участниками процесса", - отметил директор департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции Минздрава Валерий Стецив.

podrobnosti.ua