Запорожье: автомобиль врезался в опору, 2 человека погибли

В Запорожской области автомобиль врезался в опору линии электропередач, в результате чего 2 человека погибли и еще 2 госпитализированы с многочисленными травмами.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, авария произошла минувшей ночью в Пологовском районе Запорожской области.

«В 3.30 ночи на выезде из с. Чубаревка водитель автомобиля KIA Serata по не установленным на данный момент причинам не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части и совершил столкновение с опорой ЛЭП. Вследствие ДТП два человека (23-летний находившийся за рулем житель Запорожья и 21-летний пассажир, проживавший в г. Мариуполь) погибли на месте. Еще двое пассажиров - 24-летняя девушка и ее 22-летний брат – жители Пологовского района Запорожской области с многочисленными переломами и травами госпитализированы», - сообщили в МЧС.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.