В Херсонской области от удара молнии погиб мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 мая в Ивановском районе неподалеку от села Воскресенка, при заготовке сена во время грозы от поражения молнией погиб 65-летний мужчина. Его 52-летний коллега получил травму и был госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу.