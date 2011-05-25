В Херсонской области от удара молнии погиб мужчина
09:59, 25 мая 2011Новости регионов
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При заготовке сена
В Херсонской области от удара молнии погиб мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 мая в Ивановском районе неподалеку от села Воскресенка, при заготовке сена во время грозы от поражения молнией погиб 65-летний мужчина. Его 52-летний коллега получил травму и был госпитализирован в Ивановскую центральную районную больницу.
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