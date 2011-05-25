Власти Харьковщины лишили медпомощи жителей трех поселков

Власти Харковщины закрыли больницу в поселке Борки - единственное в округе медицинское учреждение с круглосуточным стационаром.

Как сообщили УНИАН в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ), отныне жители посёлке Борки и двух окружающих поселков (Тарановск и Гомольшанск), в которых больницы закрыли еще раньше, практически лишены права на медицинскую помощь.

Правозащитники обращают внимание, что стационар в Борках община построила совместными усилиями, за собственные средства приобрели рентгенологический аппарат. Как утверждают они, ситуация со здравоохранением ужасна. Остался один семейный врач, который должен обслуживать 5400 человек. В случае необходимости машина скорой помощи, чтобы добраться до поселка, должно проехать 30 километров, что занимает около часа времени. Добраться до ближайшей больницы общественным транспортом занимает от 4 до 6 часов.

Показательным является и тот факт, отмечают в УХСПЧ, что закрытие больницы происходило без консультации с общиной: жителей поселка просто поставили перед фактом.

"На все попытки изменить ситуацию власть реагирует отписками и от закрытия больницы отказываться не намерена. Жители п.Борки уже собрали свыше 200 подписей в защиту медучреждения, и заверяют, что продолжат борьбу», - информирует правозащитная организация.