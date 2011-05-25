Черкасчина: мужчину спасли из выгребной ямы

В городе Христиновка Черкасской области спасатели два часа вытаскивали мужчину из выгребной ямы общественного туалета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, 34-летний мужчина провалился в выгребную яму, когда попытался достать упавший туда мобильный телефон. Его крики услышал очередной посетитель туалета и вызвал спасателей.

Спасателям, чтобы достать человека, пришлось разбивать перфораторами бетонную плиту перекрытия и с помощью веревок вытаскивать на поверхность пострадавшего.