Киевлянке отрезало пальцы в строительном супермаркете

Столичная жительница Антонина Белявская попала из магазина прямо на больничную койку. Отрезанные пальцы и подробленные косточки - таковы последствия визита киевлянки в строительный супермаркет, сообщает телеканал "Сити".

В апреле пенсионерка с дочерью пошла в магазин за краской. Только зашли в нужный отдел, как на ноге у Белявский припарковался погрузчик.

По словам пострадавшей, тогда едва нашли полупустую аптечку, а "скорую" не вызывали, а повезли в больницу машиной. Дорогой уговорили признать, что сама виновата, а на ногу тумбочка упала. Все щедроты магазина ограничились 50 грн в первый день лечения.

Сейчас женщина говорит, что будет обращаться в суды, однако в установление справедливости не верит.

По словам адвоката пострадавшей Эльвиры Садоклаевой, им в жесткой форме указали на дверь и объяснили, что общаться не хотят.

"На сегодня ситуация не прояснилась. Я две недели пытаюсь найти, где находится уголовное дело. В прокуратуре говорят, что дело в райотделе, в райотделе - что в прокуратуре. Г де оно на самом деле, не понятно", - говорит адвокат.

Дело посоветовали искать в ГАИ, там разглядели признаки ДТП.

А пока адвокат выясняет, почему не вызвали "скорую" и где видео с камер наблюдения, родственники ищут деньги на лечение. На 3 операции уже потратили более 5 тысяч гривен, на протез нужно еще 15.

В дирекции строительного супермаркета ответить на запрос телеканала отказались. Мол, никаких запросов или заявлений относительно инцидента не получали.

kiev.pravda.com.ua