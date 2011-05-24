Киевлянке отрезало пальцы в строительном супермаркете
Компенсация магазина - 50 грн
Столичная жительница Антонина Белявская попала из магазина прямо на больничную койку. Отрезанные пальцы и подробленные косточки - таковы последствия визита киевлянки в строительный супермаркет, сообщает телеканал "Сити".
В апреле пенсионерка с дочерью пошла в магазин за краской. Только зашли в нужный отдел, как на ноге у Белявский припарковался погрузчик.
По словам пострадавшей, тогда едва нашли полупустую аптечку, а "скорую" не вызывали, а повезли в больницу машиной. Дорогой уговорили признать, что сама виновата, а на ногу тумбочка упала. Все щедроты магазина ограничились 50 грн в первый день лечения.
Сейчас женщина говорит, что будет обращаться в суды, однако в установление справедливости не верит.
По словам адвоката пострадавшей Эльвиры Садоклаевой, им в жесткой форме указали на дверь и объяснили, что общаться не хотят.
"На сегодня ситуация не прояснилась. Я две недели пытаюсь найти, где находится уголовное дело. В прокуратуре говорят, что дело в райотделе, в райотделе - что в прокуратуре. Где оно на самом деле, не понятно", - говорит адвокат.
Дело посоветовали искать в ГАИ, там разглядели признаки ДТП.
А пока адвокат выясняет, почему не вызвали "скорую" и где видео с камер наблюдения, родственники ищут деньги на лечение. На 3 операции уже потратили более 5 тысяч гривен, на протез нужно еще 15.
В дирекции строительного супермаркета ответить на запрос телеканала отказались. Мол, никаких запросов или заявлений относительно инцидента не получали.